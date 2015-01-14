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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 03:24 BJT

美国经济：近两月继续扩张，油价下挫总体利大于弊－美联储褐皮书

路透华盛顿1月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，11月和12月能源价格急挫扶助许多美国人在消费上更宽松，但也令生计与石油产业息息相关的行业受到影响。

总的来说，美联储月度褐皮书显示，11月和12月经济活动继续扩张。

报告显示“多数地区报称经济‘小幅’或‘温和’成长”。

最新公布的褐皮书由旧金山联储根据1月5日或之前收集到的全国范围内企业活动的信息编写而成。褐皮书显示，许多消费者从汽油价格下跌中获得刺激，这有助于芝加哥地区的节日销情，并带动了亚特兰大地区较大型车的销售。

另外，达拉斯地区企业活动成长放缓，多位联系人对“油价下挫带来的影响表示担忧。”褐皮书指出。德州是美国石油产业重镇。

尽管能源相关产品和服务产出增加，但“整体需求有所减弱，”报告称。

油价自6月以来大跌，部分反映全球经济成长放缓以及美国国内产量上升。

褐皮书还指出，多数地区制造业活动扩张。各行业的就业岗位增速适度加快，薪资压力主要限于有特殊技术的工人。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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