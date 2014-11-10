《热点透视》美国就业稳步增长，但薪资停滞不前令人困扰

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson；编译 王丽鑫
路透纽约11月7日 - 美国就业稳步增长，但薪资状况却令人困扰。据周五公布的数据，随着就业岗位增加21.4万个，10月失业率降至5.8%。但薪资却基本停滞不前。
事实上，充分就业不像看起来那么触手可及。实际劳工成本在下降，说明还需等上一段时间，雇主才会觉得有必要提高工资。
美国最新招聘数据依然强劲，包括8月数据上修，10月就业连续第49个月增长，并且经季节调整后增幅连续第九个月高于20万。
失业率也持续下降。对家庭的相关调查，10月就业大增68.3万个。而且就业市场状况全面好转，食品服务、零售、医疗、制造业、服务业、运输和建筑业都在好转。
理论上讲，劳动力供应减少需求增加应会令薪资面临压力。但上月平均时薪仅上涨0.03美元，过去一年涨幅仅为2%。
每周所得确实增长了2.6%，但主要是因为美国人工作时间变长。在消费者物价涨幅类似的情况下，复苏并没有让消费者受益很多。
此外，考虑劳动生产率较一年前上升，实际劳工成本其实下降。平均时薪的涨幅，不能完全补偿产出效率提高0.9%加上1.7%的通胀。
还有美国劳动力大军比例这个棘手的问题。尽管衡量充分就业的传统指标--约5%已近在咫尺，但这个目标具有欺骗性。就业参与率停止下降，但仍只有62.8%，意味着按照历史平均水平，数以百万计的劳动者仍未加入就业大军。
这加剧闲置情况，尤其是长期失业人员可以申请的低技术工作岗位。这导致的加薪压力不足，只会给最近刚由共和党掌控的国会、总统以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)施加更大压力，来解决这一令人困扰的难题。(完) (译文审校 艾茂林)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)