《热点透视》美国经济盼望已久的复苏终于到来，明年看来将继续回升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio；编译 王丽鑫
路透华盛顿12月23日 - 美国等待了约五年的复苏可能终于到来。几个月前，来自海外的风险还令人担忧。但现在在强劲的增长和招聘活动对比下，这些风险显得微不足道了。如果房地产业终于回暖，连计划中的升息影响看来都能轻易抵消。
全球最大的经济体近几年增长并不快，2012年和2013年增幅勉强超过2%。但今年第一季由于恶劣天气原因，经济萎缩2.1%之后，随后两季度平均增速达到了可观的4.8%。
就业情况也好转，11月新增岗位数量创2012年初以来最高，六个月趋势也达到2000年以来最强劲。薪资水平也有所增长：经通胀调整的可支配收入11月同比提高3%，为2012年以来最佳。
美国的增长前景看来好于多数高收入国家。世界银行预计2015年欧元区和日本经济增长不足2%，今年或很难超过1%。但即使美国第三季净出口持平，经济增长率也将超过4%。
俄罗斯在乌克兰问题上的强硬态度，或伊斯兰国在中东的武装势力等地缘政治风险，没有阻碍美国的增长，也没有推升能源价格。相反，原油价格大跌，令汽油价格降至五年来最低。最近没有出现美国人感染这种病毒的消息，似乎也让市场放下了对埃博拉疫情的担忧。
随着更多美国人找到工作，被压制的家庭需求可能也被释放。第三季经济强劲增长5%，房地产几乎没有作出贡献。如果该产业终于好转，那么即便其他部门逐渐降温，也可能支撑经济增长。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年中升息的话，将提高贷款成本，但也能提振银行业利润。只要美国仍是全球避险天堂，外国投资者的需求将消化美联储政策的影响。
再看看政治方面。共和党执掌国会后，僵局恐将持续，但监管格局保持不变对民间部门也不是坏事。而且若能协商成功，美国政府甚至可能通过税务改革减轻企业负担。即便意外的风险难免出现，但美国经济看来势将在2015年继续回升。(完) (译文审校 高琦)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)