《热点透视》尽管美国3月非农就业数据低迷，经济势头仍持续增强

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio；编译 杜明霞
路透华盛顿4月6日 - 尽管招聘活动低迷，但美国经济势头增强。薪资、消费者信心和房屋需求上升，应能盖过3月非农就业岗位增幅温和的影响。此外，当失业率接近5%时，要让失业人口下滑将变得更加困难。鉴于美国经济远远强过一年前水准，3月的数据仅意味着经济稍事停顿，而非身陷险境。
周五出炉的数据显示，美国3月非农就业岗位增加12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，1月和2月就业数据修正后新增岗位比前值少6.9万个。
美国2015年第一季经济表现也可能不怎么抢眼。根据巴克莱，第一季国内生产总值(GDP)增幅料放缓至1.5%，逊于前三个季度的表现。
但是，过去12个月整体经济仍料较上年同期增长3.3%。此外，过去一年薪资增长了2.1%。随着截至2月底的消费者通胀接近零，消费者购买力提高，这在过去几十年来非常罕见。美国经济谘商会3月消费者信心指数强劲反弹，较一年前水准高出17.2%，也就不足为奇了。
房地产市场也在走强。尽管3月建筑业就业岗位减少1,000个，但2月的数字显示，2015年建筑业就业岗位有望增加53.9万个。2月新屋销售较前月劲增7.8%，较上年同期大涨近25% 。同时，根据RealtyTrac数据，美国2月房屋止赎数量降至2006年7月来最低水准。
从一定程度来说，就业岗位增幅也是简单数学算法的受害者。随着失业人数减少，可供选择的工人数量萎缩，雇主更难招工。例如，在2004年和2005年，失业率从5.5%降至5.0%花了一年时间，即便GDP平均增幅处于强有力的3.4%。过去一年左右聘雇活动大幅增长过后，美国人或许得要适应其处于稳定水准。(完)
(译文审校 张明钧)
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