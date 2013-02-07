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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 11:44 BJT

《美国经济分析》即便暂时性的削减支出,也可能对经济造成重创

Sharif指出,如果减支措延续至第二季,那么撙节举措将抹去几乎所有该期间的预期增长.第二季之后,影响会减轻.

Sharif的计算仅仅考虑减支对经济增长的直接影响.政府合同收入的损失以及被迫休假员工的损失也都会通过降低消费者支出和企业投资的形式,对全年经济造成不利影响.

五角大楼官员曾称,由于削减支出,有80万军方文职雇员的每周工作时间将减少一天.

空军方面则表示,将不得不缩减战斗机订单并推迟新机型订单.

国会一直在努力设法找到延迟削减预算的方法,但没有取得进展的迹象.

本周在美国国会预算办公室的报告中,其预计如果采取撙节举措,美国经济今年将增长1.4%.按照这样的速度,失业率第四季平均值将为8%,略高于1月的7.9%.

多数华尔街银行预计这一减支至少会短暂生效.

汇丰控股驻纽约首席美国分析师Kevin Logan却不这样认为.他承认判断错误的可能性很大,但仍称削减开支会将美国推向短期衰退.

"短期内全面实施减支举措足以构成触发诱因,"他称(完) (编译 王丽鑫/石冠兰; 审校 高琦)
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