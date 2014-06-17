美国经济：企业执行长对经济前景和资本支出增长的信心减弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥6月17日 - 美国商业圆桌会议周二公布的一份季度报告显示，美国企业执行长对今年经济成长前景的信心有所减弱，预计未来六个月将增加资本支出的人数减少。
执行长们表示，预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长2.3%，低于过去经济复苏时期的正常水平。
在3月发布的上一份调查中，执行长们预计今年经济成长2.4%。
担任商业圆桌会议主席的美国电话电报公司董事长兼执行长Randall Stephenson表示，“执行长们对投资和成长的预期仍远低于美国经济的潜在水平，低于当前复苏阶段应有的水平。”
仅有44%的执行长预计将在未来六个月增加资本支出，低于上次调查时的48%。
但有43%的受访执行长预计，将在未来六个月增加招聘，3月调查时为37%。
此次调查在5月14到6月4日期间进行，收到131位执行长的回复。其中，73%的执行长预计销售将增加，一个季度前为72%。预计销售减少的执行长人数减少：仅有2%的执行长预计销售会减少，3月时为5%。
反映企业投资、销售和招聘预期的商业圆桌会议执行长经济前景指数第二季攀升至95.4%，首季为92.1%。数据高于50表示执行长预计经济成长。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。