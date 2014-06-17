美国经济：企业执行长对经济前景和资本支出增长的信心减弱

路透芝加哥6月17日 - 美国商业圆桌会议周二公布的一份季度报告显示，美国企业执行长对今年经济成长前景的信心有所减弱，预计未来六个月将增加资本支出的人数减少。

执行长们表示，预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长2.3%，低于过去经济复苏时期的正常水平。

在3月发布的上一份调查中，执行长们预计今年经济成长2.4%。

担任商业圆桌会议主席的美国电话电报公司董事长兼执行长Randall Stephenson表示，“执行长们对投资和成长的预期仍远低于美国经济的潜在水平，低于当前复苏阶段应有的水平。”

仅有44%的执行长预计将在未来六个月增加资本支出，低于上次调查时的48%。

但有43%的受访执行长预计，将在未来六个月增加招聘，3月调查时为37%。

此次调查在5月14到6月4日期间进行，收到131位执行长的回复。其中，73%的执行长预计销售将增加，一个季度前为72%。预计销售减少的执行长人数减少：仅有2%的执行长预计销售会减少，3月时为5%。