综述：美国5月核心资本财订单和付运齐降 暗示制造业活动失去动能

路透华盛顿6月26日 - 美国关键的资本财新订单上月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。

美国商务部周一报告，扣除飞机的非国防资本财订单5月下降0.2%，为12月以来最大降幅。该指标即所谓的核心资本财订单，反映企业支出计划，备受市场关注。

4月核心资本财订单被上修为增长0.2%，前值为增长0.1%。

上月核心资本财付运回落0.2%，4月为增长0.1%。该指标被用于计算政府国内生产总值(GDP)中的设备付运。

接受路透调查的分析师原预计，5月核心资本财订单增长0.3%。

“我们认为，核心资本财订单数据与第二季企业投资疲弱的大趋势一致，”巴克莱分析师Blerina Uruci表示。

数据公布后，美国公债收益率下滑，美元兑一篮子货币走软。美股未受数据影响，开盘走高，因科技股上扬，油价从七个月低位反弹。

近期，市场对第二季成长可能不及预期强劲的担忧与日俱增，今日公布的数据进一步加剧了市场忧虑。近期公布的零售销售、制造业产出和通胀等数据都呈现停滞状态，楼市数据喜忧参半。

不过，就业市场仍十分强劲，5月失业率降至16年低位4.3%。

总体耐久财订单上月下降1.1%，为11月以来最大降幅。4月为回落0.9%。

民用飞机订单锐减11.7%，国防飞机和零部件订单骤降30.8%。汽车及零部件订单增长1.2%。(完)