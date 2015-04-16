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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:58 BJT

美国债市：外资2月连续第四个月减持公债，日本取代中国成最大持有国

* 投资者2月购买长期美国资产

* 外资连续第六个月购买美国企业债

路透纽约4月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，日本2月取代中国，成为美国公债的最大持有国。当月外国投资者连续第四个月减持美国公债。

数据显示，2月美国公债市场共流出63亿美元资金，小于1月的净卖超551亿美元。1月净卖超规模至少为三年来高位。

日本取代中国，自2008年8月来首次成为美国公债最大持有国。日本2月持有美债的规模其实下降，从1月的1.238万亿(兆)美元降至1.224万亿美元。中国亦减持美债，从1.239万亿美元降至1.223万亿美元。

外国央行2月卖出111亿美元美债，为连续第五个月减持美债。

2月报告显示，美国股市获得7.59亿美元资金净流入，是外资连续第四个月买超美国股票。外资1月为买入5.97亿美元。

投资者2月连续第六个月买超美国企业债，总净流入金额从1月的57亿美元增至94亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校)

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