综述：汽车消费强劲提振美国9月零售销售 通胀稳步攀升

路透华盛顿10月14日 - 美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后，第三季重拾动能的最新迹象。

“消费者花钱消费，成本压力缓慢增加。反对升息的理据变得越来越弱，”aroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

美国商务部报告，9月美国零售销售较前月增长0.6%，8月为下降0.2%。零售销售较上年同期增长2.7%。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月小幅增长0.1%，逆转了8月下跌0.1%的势头。核心零售销售与国内生产总值中(GDP)的消费者支出部分最为接近。

尽管上月核心零售销售增幅不大，暗示第三季消费者支出在第二季急增4.3%后有所放缓，但经济学家表示，他们预计第三季消费支出仍将保持在2.8%的稳健水平。

“总体而言，报告细节较核心销售温和增长所反映出的状况更为乐观，”道明证券的经济学家Brittany Baumann表示，“加之消费者信心处于良性水平，以及就业市场持续改善，今日的数据足以保持美联储12月升息的可能性。”

分析师之前预计，9月零售销售增长0.6%，核心零售销售增长0.4%。

另外，10月密西根大学消费者信心指数初值显示，美国消费者信心下滑，因围绕11月8日大选有不确定性。

美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

美联储在去年12月上调指标隔夜拆借利率，之后一直按兵不动，主要是因担忧低通胀。

**通胀攀升**

不过，通胀看似在稳步攀升。今日公布的第三份报告中，劳工部称，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%，8月确认为持平。上月PPI同比跳升0.7%，为2014年12月以来最大增幅。8月为持平。

包括能源在内的商品成本增长0.7%对最终需求物价增长的贡献超过四分之三。

生产者物价攀升的原因之一是，美元过去走强给物价带来的拖累部分缓解。美元涨势看似在年初触顶，油价也从数十年低位反弹，经济学家预计，这可能带动通胀逐步向联储设定的2%目标回升。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落。

喜忧参半的零售销售数据，加之向好的就业、制造业和服务业数据，表明经济成长在第三季加速。

亚特兰大联储目前预计，第三季美国经济增长年率为2.1%，第二季增幅为1.4%。

9月汽车销售增长1.1%，8月为下滑0.3%。另外，加油站销售因汽油价格上涨急增2.4%，这也扶助提振整体零售销售。在线零售商销售增长0.3%。

尽管核心零售销售上月增长温和，但家庭的可自由支配开支增加。餐馆和酒吧的销售增长0.8%，为2月以来最大增幅。运动和爱好用品商店的销售急增1.4%。

家具和建材商店的销售也强劲增长。但电器商店的销售下降0.9%。服装店销售持平。(完)