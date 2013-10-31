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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 21:58 BJT

表格：美国10月芝加哥PMI升至65.9，高于预估且为2011年3月以来最高

路透10月31日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布：

* 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为65.9(预估为55.0)

* 美国10月芝加哥PMI投入物价分项指数为56.7, 9月为57.1

* 美国10月芝加哥PMI产出分项指数为71.1, 9月为58.0

* 美国10月芝加哥PMI新订单分项指数为74.3, 9月为58.9

* 美国10月芝加哥PMI就业分项指数为57.7, 9月为53.2

* 美国10月芝加哥PMI为2011年3月以来最高

* 美国10月芝加哥PMI新订单分项指数为2004年10月以来最高

以下为详细数据:

10月 9月 8月 7月 6月 5月 采购经理人指数(PMI) 65.9 55.7 53.0 52.3 51.6 58.7 生产分项指数 71.1 58.0 53.0 53.6 57.0 62.7 新订单分项指数 74.3 58.9 57.2 53.9 54.6 58.1 未交货订单分项指数 61.0 46.7 46.5 42.9 38.4 53.1 库存分项指数 48.0 46.0 45.0 37.7 41.4 40.4 就业分项指数 57.7 53.2 54.9 56.6 57.8 56.9 供应商交货分项指数 52.3 53.7 50.8 51.0 46.9 52.3 物价分项指数 56.7 57.1 65.2 63.6 59.9 55.3

(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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