表格：美国10月芝加哥PMI升至65.9，高于预估且为2011年3月以来最高

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透10月31日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布：
* 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为65.9(预估为55.0)
* 美国10月芝加哥PMI投入物价分项指数为56.7, 9月为57.1
* 美国10月芝加哥PMI产出分项指数为71.1, 9月为58.0
* 美国10月芝加哥PMI新订单分项指数为74.3, 9月为58.9
* 美国10月芝加哥PMI就业分项指数为57.7, 9月为53.2
* 美国10月芝加哥PMI为2011年3月以来最高
* 美国10月芝加哥PMI新订单分项指数为2004年10月以来最高
以下为详细数据:
10月 9月 8月 7月 6月 5月 采购经理人指数(PMI) 65.9 55.7 53.0 52.3 51.6 58.7 生产分项指数 71.1 58.0 53.0 53.6 57.0 62.7 新订单分项指数 74.3 58.9 57.2 53.9 54.6 58.1 未交货订单分项指数 61.0 46.7 46.5 42.9 38.4 53.1 库存分项指数 48.0 46.0 45.0 37.7 41.4 40.4 就业分项指数 57.7 53.2 54.9 56.6 57.8 56.9 供应商交货分项指数 52.3 53.7 50.8 51.0 46.9 52.3 物价分项指数 56.7 57.1 65.2 63.6 59.9 55.3
(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03