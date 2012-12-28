更正:表格:美国12月芝加哥采购经理人指数升至51.6,高于预估

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
(因12月多个分项数据英文原文有误,兹附正确全文如下)
路透12月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)从11月的50.4升至51.6.
路透访问的分析师对12月的预估中值为51.0.
以下为详细数据:
12月 11月 10月 9月 8月 7月 采购经理人指数(PMI) 51.6 50.4 49.9 49.7 53.0 53.7 生产分项指数 53.8 54.7 51.8 55.4 57.4 54.5 新订单分项指数 54.0 45.3 50.6 47.4 54.8 52.9 未交货订单分项指数 46.9 49.6 44.3 41.6 41.7 52.8 库存分项指数 49.8 47.1 49.6 51.1 51.2 52.6 就业分项指数 45.9 55.2 50.3 52.0 57.1 53.3 供应商交货分项指数 52.4 57.3 50.4 52.1 49.9 53.3 物价分项指数 61.7 70.1 59.3 63.2 57.0 54.7(完)
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(编译 兰秀娟; 审校 李军)
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。