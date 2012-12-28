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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 23:10 BJT

更正:表格:美国12月芝加哥采购经理人指数升至51.6,高于预估

(因12月多个分项数据英文原文有误,兹附正确全文如下)

路透12月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)从11月的50.4升至51.6.

路透访问的分析师对12月的预估中值为51.0.

以下为详细数据:

12月 11月 10月 9月 8月 7月 采购经理人指数(PMI) 51.6 50.4 49.9 49.7 53.0 53.7 生产分项指数 53.8 54.7 51.8 55.4 57.4 54.5 新订单分项指数 54.0 45.3 50.6 47.4 54.8 52.9 未交货订单分项指数 46.9 49.6 44.3 41.6 41.7 52.8 库存分项指数 49.8 47.1 49.6 51.1 51.2 52.6 就业分项指数 45.9 55.2 50.3 52.0 57.1 53.3 供应商交货分项指数 52.4 57.3 50.4 52.1 49.9 53.3 物价分项指数 61.7 70.1 59.3 63.2 57.0 54.7(完)

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(编译 兰秀娟; 审校 李军)

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