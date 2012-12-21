表格: 美国芝加哥联邦储备银行11月全国活动指数为正0.10

路透芝加哥12月21日 - 美国芝加哥联邦储备银行周五公布,芝加哥联邦储备银行11月全国活动指数为正0.10,10月修正后为负0.64.

月度指数:

12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 11年11月

现值 +0.10 -0.64 -0.06 -1.09 +0.01 -0.48 -0.29

前值 -- -0.56 0.00 -1.13 +0.05 -0.49 -0.29

三个月移动均值:

12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 11年11月

现值 -0.20 -0.59 -0.38 -0.52 -0.25 -0.26 -0.13

前值 -- -0.56 -0.36 -0.52 -0.23 -0.26 -0.13

芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力下降.

分项指数:

对月度指数的贡献度

12年11月 12年10月

就业 -0.06 +0.10

消费与住房 -0.19 -0.25

产出相关 +0.41 -0.54

销售、订单、存货 -0.06 +0.04

备注:

芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.

芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.