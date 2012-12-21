表格: 美国芝加哥联邦储备银行11月全国活动指数为正0.10

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透芝加哥12月21日 - 美国芝加哥联邦储备银行周五公布,芝加哥联邦储备银行11月全国活动指数为正0.10,10月修正后为负0.64.
月度指数:
12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 11年11月
现值 +0.10 -0.64 -0.06 -1.09 +0.01 -0.48 -0.29
前值 -- -0.56 0.00 -1.13 +0.05 -0.49 -0.29
三个月移动均值:
12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 11年11月
现值 -0.20 -0.59 -0.38 -0.52 -0.25 -0.26 -0.13
前值 -- -0.56 -0.36 -0.52 -0.23 -0.26 -0.13
芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力下降.
分项指数:
对月度指数的贡献度
12年11月 12年10月
就业 -0.06 +0.10
消费与住房 -0.19 -0.25
产出相关 +0.41 -0.54
销售、订单、存货 -0.06 +0.04
备注:
芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.
芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.
与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。