表格: 美国芝加哥联邦储备银行12月全国活动指数为0.02

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - 美国芝加哥联邦储备银行周二公布,芝加哥联邦储备银行12月全国活动指数为0.02,11月为0.27.
月度指数:
12年12月 12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 11年12月
现值 +0.02 +0.27 -0.61 -0.06 -1.11 +0.05 +0.67
前值 -- +0.10 -0.64 -0.06 -1.09 +0.01 +0.69
三个月移动均值:
12年12月 12年11月 12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 11年12月
现值 -0.11 -0.13 -0.59 -0.37 -0.52 -0.23 +0.16
前值 -- -0.20 -0.59 -0.38 -0.52 -0.25 +0.16
芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力下降.
分项指数:
对月度指数的贡献度
12年12月 12年11月
就业 +0.09 -0.02
消费与住房 -0.17 -0.14
产出相关 +0.12 +0.49
销售、订单、存货 -0.01 -0.06
备注:
芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.
芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.
与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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