表格：美国芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数为负0.15

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透8月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行周二公布，美国芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数为负0.15，6月修正为负0.23。
月度指数:
13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 12年7月
现值 -0.15 -0.23 -0.07 -0.43 -0.41 +0.76 -0.05
前值 -- -0.13 -0.29 -0.37 -0.45 +0.60 -0.04
三个月移动均值:
13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 12年7月
现值 -0.15 -0.24 -0.30 -0.03 -0.07 +0.12 -0.24
前值 -0.26 -0.37 -0.07 +0.14 +0.07 -0.21
芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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