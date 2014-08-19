在美国养大孩子花多少钱？

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透华盛顿8月18日（记者 Ros Krasny） - 美国农业部周一发布的报告显示，以2013年出生的孩子而言，美国中等收入家庭要把孩子养到18岁，平均需要花费约24.5万美元，这较一年前的数据增加了约1.8%。
农业部的“育儿成本”报告计入了育儿所需的食品、住房、保育、教育以及其他成本。
农业部称，若计入通胀预期，则育儿成本将接近30.5万美元。
各项成本中，住房分项占比最高，平均占到育儿总成本的30%，保育和教育占到18%，食品占16%。
不同地区的育儿成本存在差异，乡村地区以及南部城市的育儿成本较低，东北部城市育儿成本则最高，平均达28.25万美元。
育儿成本中未计入婴儿出生前的孕期成本以及孩子年满18岁后的教育等成本。
此项报告对“中等收入”家庭的定义是，年收入介于61,530-106,540美元，该收入水平在美国的双亲家庭中属于居中的三分之一。
报告显示，较富裕的家庭育儿成本可能接近40.8万美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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