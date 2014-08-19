在美国养大孩子花多少钱？

路透华盛顿8月18日（记者 Ros Krasny） - 美国农业部周一发布的报告显示，以2013年出生的孩子而言，美国中等收入家庭要把孩子养到18岁，平均需要花费约24.5万美元，这较一年前的数据增加了约1.8%。

农业部的“育儿成本”报告计入了育儿所需的食品、住房、保育、教育以及其他成本。

农业部称，若计入通胀预期，则育儿成本将接近30.5万美元。

各项成本中，住房分项占比最高，平均占到育儿总成本的30%，保育和教育占到18%，食品占16%。

不同地区的育儿成本存在差异，乡村地区以及南部城市的育儿成本较低，东北部城市育儿成本则最高，平均达28.25万美元。

育儿成本中未计入婴儿出生前的孕期成本以及孩子年满18岁后的教育等成本。

此项报告对“中等收入”家庭的定义是，年收入介于61,530-106,540美元，该收入水平在美国的双亲家庭中属于居中的三分之一。

报告显示，较富裕的家庭育儿成本可能接近40.8万美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。