美国养大一个孩子要花多少钱？

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月18日（记者 Ros Krasny） - 美国农业部周一发布的报告显示，以2013年出生的孩子而言，美国中等收入家庭要把孩子养到18岁，平均需要花费约24.5万美元，这较一年前的数据增加了约1.8%。
农业部的“育儿成本”报告计入了育儿所需的食品、住房、保育、教育以及其他成本。
农业部称，若计入通胀预期，则育儿成本将接近30.5万美元。
各项成本中，住房分项占比最高，平均占到育儿总成本的30%，保育和教育占到18%，食品占16%。
不同地区的育儿成本存在差异，乡村地区及南部城市的育儿成本较低，东北部城市育儿成本最高，平均达28.25万美元。
育儿成本中未计入婴儿出生前的孕期成本，以及孩子年满18岁后的教育等成本。
此项报告对“中等收入”家庭的定义是，年收入介于61,530-106,540美元，该收入水平在美国的双亲家庭中属于居中的三分之一。
报告显示，较富裕的家庭育儿成本可能接近40.8万美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年