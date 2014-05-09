人民币汇率：美国财长杰克卢将在访华期间向中国施压，要求推进人民币改革

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
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路透华盛顿5月9日 - 美国财长杰克卢周五表示，他将在下周向中国官员施压，要求允许市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大作用，他表示，近几个月中国的汇率改革“有所倒退”。
杰克卢将在周日启程前往北京，他在接受彭博访问时表示，中国已在汇率政策改变方面取得了一定的进展，但需加大改革力度，使市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大的作用。
“他们放宽了人民币日交易区间。但近几个月人民币汇率出现了非常负面的发展，”杰克卢在接受访问时表示。此次采访将在周五晚间播出。
“我将向他们提出的问题之一是，如果你们的政策表明汇率可以上下波动，那么你们需要让市场信号来决定汇率的涨跌。”
杰克卢还表示，他计划鼓励中国继续经济改革，进一步开放市场。
杰克卢将于周二与中国官员会晤。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。