美国数据：11月NFIB小型企业信心指数下挫，受销售和获利疑虑拖累

路透华盛顿12月8日 - 美国小型企业信心在11月小跌，受销售成长和获利疑虑拖累，不过信心水平仍意味着第四季经济温和扩张。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，11月小型企业信心指数下滑1.3点至94.8点。该指数虽然低于42年均值，但仍暗示经济“缓步”前行。

在10个分项指标中，有6个在11月下降，预期未来数月销量将增加的小型企业主比例减少5个百分点。自从8月以来，零售销售基本上持平，一些分析师将这归咎于租金提高挤压了家庭预算。

在销售疲弱的背景下，小企业主不愿增加库存。企业削减未售出商品的库存的努力对美国第三季经济增长构成拖累，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.1%。

库存也可能拖累第四季GDP表现。目前预计第四季GDP增长约2%。

“由于销售和企业状况预期疲弱，出现强劲库存投资的前景黯淡，”NFIB称。

小企业也不看好获利，导致相信现在是扩大或增加资本支出的小型企业主比例下降。

尽管信心黯淡，但就业市场指标继续显示就业市场正在收紧，报告招聘合格工人存在困难的小企业主比例提高。

提高或计划提高工人薪资的小企业数量增加。

这份调查显示短期内通胀压力仍温和，但有所上升。有23%的小型企业主表示，计划未来几个月提高平均售价，该比例较10月调查上升6个百分点。5%的小企业主计划下调售价，较10月的比例增加1个百分点。(完)