版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 22:13 BJT

表格：美国7月消费者信心指数为80.3，预估为81.4--经济咨商会

路透7月30日 - 美国经济谘商会周二公布，7月美国消费者信心指数下跌至80.3，6月消费者信心指数被上修至82.1，原先公布为81.4。 此前路透访问的分析师预估中值显示，7月消费者信心指数料为81.4。 以下为具体数据:

7月 6月 6月初值 5月 整体指数 80.3 82.1 81.4 74.3 现况指数 73.6 68.7 69.2 64.8 预期指数 84.7 91.1 89.5 80.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐