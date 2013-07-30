表格：美国7月消费者信心指数为80.3，预估为81.4--经济咨商会

路透7月30日 - 美国经济谘商会周二公布，7月美国消费者信心指数下跌至80.3，6月消费者信心指数被上修至82.1，原先公布为81.4。 此前路透访问的分析师预估中值显示，7月消费者信心指数料为81.4。 以下为具体数据: