综述：美国消费者信心触及15年高位 房价继续稳步反弹

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透12月27日 - 美国12月消费者信心攀升至逾15年高位，因在特朗普11月当选总统以来，美国民众看到，企业状况进一步增强，股价上涨，就业市场进一步改善。
尽管11月8日特朗普当选后，美国借贷成本攀升，可能阻碍房价持续上涨，但10月房价继续稳步反弹。
世界大型企业研究会周二公布，美国12月消费者信心指数创2001年8月以来最高。世企研公布，美国12月消费者信心指数为113.7 ，预估为109.0，11月经修正后为109.4 ，前值为107.1。
消费者信心增强，完全是因为消费者对现状的评估下降的同时，对未来的预期增强，年纪较大的美国人信心增长最为强劲，世研企的经济指标部门主管Lynn Franco在一份声明中称。12月消费者预期指数触及2003年12月以来最高。
现状指数仅温和回落，“仍表明，经济在2016年的最后几个月继续增长，”Franco说，“展望2017年，消费者是否会继续对经济前景充满信心，要取决于他们的预期能否成真。”
特朗普在美国大选中意外胜出后，美股三大指数接连刷新纪录高位。
自大选日以来，标普500指数.SPX已累积上涨逾6%；道指.DJI攀升了近9%，逼近2万点大关。Russell 2000小盘股指数跑赢前两者，同期急升15%。
美股三大指数周二小涨，圣诞假期后交投清淡。
美国利率也攀升，因预期特朗普的经济计划将会提振成长，并推升通胀，从而促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)加快升息步伐。美联储在12月会议上进行了今年第一次升息，将指标隔夜拆借利率上调25个基点，至0.50-0.75%，且多数预测机构预计，美联储明年至少升息两次。
尽管在即将卸任的奥巴马总统的任期内，美国经济多数时间成长迟滞，但根据多数经济学家的评估，特朗普上任之时，美国经济状况稳健。近期，失业率降至4.6%，为大衰退结束以来最低。过去12月，经济平均每月创造18.8万个就业岗位。
**借贷成本攀升和收入增长缓慢给房价构成威胁**
美国指标10年期公债收益率目前处于逾两年高位附近，30年期抵押贷款固定利率平均水平触及2014年5月以来最高，可能给美国房价复苏构成风险。美国10月房价继续快速上涨。
美国10月标普CoreLogic CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.1%，路透调查的分析师预估为上升5.1%。9月数据被下修为增长5.0%。
“房价和经济的增幅都不错，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席、董事总经理David Blitzer称，“但11月房屋抵押贷款利率上升，且预计将进一步攀升，因房价增长速度仍快于薪资和个人所得增长速度。”
“目前消费者信心高涨，失业率处于低位，民众对房价的承受力趋势表明，短期内房价上涨的势头不会发生逆转。不过，房价上涨速度快于个人收入和通胀的情况，不会无限期延续下去。”
数据显示，美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.6%，分析师的预估为增长0.5%，9月修正后为增长0.5%。
10月未经季节性调整的房价较9月上升0.1%。
10月，美国西部和得克萨斯州的房价同比涨幅为纪录最高水平，其中，西雅图和波特兰地区上涨超过10%。丹佛和达拉斯的房价较上年同期升超过8%。
纽约大都会地区的房价同比升幅最小，仅上涨1.7%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。