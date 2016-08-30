综述：美国8月消费者信心升至11个月高位 6月房价继续上涨

路透纽约8月30日 - 美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。

尽管周二公布的另一项数据显示6月房价升幅放缓，但涨势可能仍足以提振家庭财富，并继续支撑消费者支出，且令房价对首次购房者来说更能承受。

“这可能将被解读为，美国经济复苏在今年稍早走偏后重回正轨的进一步证据，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)称，8月消费者信心指数大增4.4点，至101.1，为2015年9月来最高。8月消费者对当前企业和就业市场状况的评估都大大改善。

消费者信心调查中所谓的就业市场差别数据的表现为2008年1月来最佳，该数据反应的是认为就业岗位难获得的受访者与认为就业岗位充足的受访者之差。该指标与月度就业报告中的失业率紧密关联，直指失业率和就业市场闲置将进一步下降。

预计收入增加的消费者比例上升，预计收入将下降的消费者减少。

在消费者信心数据公布后，美元兑一篮子主要货币升至日高，但美国公债价格下滑。美股小跌。

**一连串强劲数据**

在消费者信心数据公布前，包括消费者支出、住宅建设、耐久财订单和工业生产等多个强劲的数据都显示，美国经济在上半年扩张1.0%后正在提速。

一连串强劲的经济报告可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年加息提供弹药，即便通胀压力仍温和。

“我们建议美联储官员学学美国的消费者，不要再那么小心翼翼。联储官员是时候重回正轨，逐步升息。”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称。

今日公布的另一数据为标普CoreLogic/Case-Shiller 20个大都会地区房价6月同比增长5.1%，5月增幅为5.3%。

“整体而言，住宅地产市场状况良好，”标普道琼指数公司的指数委员会董事总经理兼主席David M. Blitzer表示。

该调查显示，经季节调整，6月20个大都会地区房价较5月下滑0.1%，符合预期。未经季节调整，6月房价较5月升0.8%。丹佛、西雅图和波特兰这三个城市房价同比升幅最大。(完)