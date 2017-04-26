综述：美国4月消费者信心下滑 但新屋销售触及八个月高位

路透华盛顿4月25日 - 美国4月消费者信心从逾16个月高位下滑，但上月新屋销售急升至八个月高位，表明尽管第一季经济增长明显大幅放缓，但仍有潜在动能。

周二发布的其它数据显示，2月房价录得两年半来最大同比升幅，凸显经济基本面健康。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数跌至120.3，3月触及2000年12月以来最高124.9。尽管消费者对当前的企业和就业市场状况的评估不及3月，但该指数本月仍处于非常高的水平。

消费者信心下滑，可能与上月共和党寻求众议院通过其提出的取代“奥巴马医保”的医保改革议案受挫有关。

此次受挫引发金融市场担忧，特朗普政府在推行包括税改在内的其它政策上也将是困难重重。

商务部在另外一份报告中称，上月新屋销售跳升5.8%，经季节调整后年率为62.1万户，为2016年7月以来最高。2月数据从之前报告的59.2万户下修至58.7万户。

新屋销售较2016年3月升15.6%。路透调查的经济学家预计，上月新屋销售下滑0.8%，至58.3万户。新屋销量占整体房屋销量的约9.8%。

数据发布后，美元兑日圆触及两周高位。美股大幅走高，美债价格下跌。

**楼市强劲**

新屋销售已经连续第三个月增长。劳动力市场不断收紧，失业率处于4.5%的低位，提振了年轻美国人的就业机会，帮助支撑楼市。

另外，房屋抵押贷款利率仍处于历史低位。30年期固定利率抵押贷款平均利率目前处于约五个月低位3.97%。新屋销售还得益于市场上二手房供应短缺。

上周五的一份报告显示，3月成屋销售急升4.4%至10年高位。楼市强劲表明第一季经济增长大幅放缓的迹象只是暂时的。

亚特兰大联储目前预计第一季国内生产总值(GDP)增长年率为0.5%，去年第四季增长年率为2.1%。政府将于周五发布第一季GDP初值。

上月，东北部地区的新独立屋销售跳升25.8%，前月为急挫24.4%。西部地区的销售大涨16.7%，至2007年7月以来最高水平。南部地区升1.6%，中西部地区下降4.5%。

上月市场上的新屋库存增长1.1%，至26.8万户，为2009年7月以来的最高水平，但新屋库存仍不到2006年楼市鼎盛期时的一半。

按照3月的销售步伐，将需要5.2个月清除市场上的库存，低于2月时的5.4个月。六个月的供应量被看做是健康的供需关系。

周二发布的第三份报告显示，2月标普CoreLogic Case-Shiller20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.9%，为2014年7月以来的最大增幅。1月为上升5.7%。(完)