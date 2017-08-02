综述：美国消费者支出和制造业数据疲软 奠定经济温和增长基调

路透华盛顿8月1日 - 衡量美国制造业活动的一项指标7月从近三年高位下滑，因新订单放缓，消费者支出几乎没有增长，这为第三季经济温和扩张奠定基调。

周二的其他数据也凸显这种情况。汽车销量7月录得近七年来最大同比降幅。6月建筑支出大幅下降，表明政府可能调降第二季国内生产总值(GDP)增幅预测。

商务部上周公布，4-6月季度经济环比年率增长2.6%，较第一季的1.2%提速。

“如果从消费者支出来看，那就是不要指望经济增长明显好转，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。“的确，制造商认为情况还不错，但与去年相比销售趋势向下，进一步好转的空间可能不大。”

美国供应管理协会(ISM)公布，7月制造业指数从6月的57.8降至56.3。6月水平为2014年8月以来最高。

读数高于50显示制造业扩张，制造业在美国经济中占约12%的比重。制造业正在放缓，因经历一波油井钻探活动激增后，能源行业带来的提振效应消退。

此外，车企采取措施应对销售下滑情况，使得汽车生产下滑，也令制造业受到伤害。销售下滑使得车企受到库存增加的困扰。汽车产量已经连续三个季度下降。

通用汽车(GM.N)周二报告称，7月其销售较上年同期下滑15%；福特汽车(F.N)称销售下降7.5%。美国7月汽车总体销售较上年同期下降6.1%，经季节调整后为1,673万辆，同比降幅创下2010年8月以来最大。

7月ISM产出分项指数跌1.8点至60.6，新订单分项指数从6月的63.5跌至60.4，制造商对需求持乐观看法。

化学制品、电脑及电子产品、 非金属矿物产品领域的制造商有的报告订单强劲增长，有的则报告需求强劲增长。

机械制造商认为业务非常稳固，但称“所有人都等到最后一刻才下单。”电子设备、家用电器和零件生产商称，他们开始看到订单状况改善，并为2018年形势好转做准备。

虽然制造业就业指标下滑2点至55.2，但制造商指出雇员跳槽，部分人士表示劳工短缺“非常普遍”。

美元指数自15个月低位反弹。美国公债价格亦扭转跌势，终场收高。美国股市上扬，道琼工业指数触及纪录高位。

**需求乏力**

据周二公布的另一份报告，商务部表示，6月消费者支出小增0.1%，5月为升0.2%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

此外也没有多少通胀迹象。6月扣除食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期升1.5%。

核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标。美联储设定的通胀率目标为2%。

经通胀调整后，6月个人支出较前月持平，5月为上升0.2%。6月支出持平表明第三季个人支出增长将温和。上周五出炉的国内生产总值(GDP)报告涵盖该数据。

个人支出增速在2016年第二季达到3.8%后，一直低于3%，受累于收入增长低迷。

美国6月个人所得较前月持平，创2016年11月下滑0.1%以来最低水准，5月为增加0.3%。6月工资和薪金上涨0.4%。

6月个人股息收入下降3.0%，5月为大增4.8%。扣除通胀因素后家庭可支配收入下降0.1%，创去年12月来最大降幅。

商务部公布的另一份报告显示，美国6月建筑支出较前月下降1.3%至1.21万亿(兆)美元，为2016年9月来最低。

建筑支出是受到公共投资下降5.4%的拖累，这是公共投资自2002年3月来的最大降幅。联邦、州和地方政府的投资全部下降。关于美国总统特朗普提高基建支出的承诺将带来建筑荣景的希望，现在已经基本消退。

“公共建筑支出仍将维持疲软趋势，”Oxford Economics驻纽约首席美国分析师Gregory Daco表示，“6月建筑支出下降意味着，第二季实质GDP增幅将下修0.2个百分点左右。”(完)