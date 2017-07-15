综述：美国6月消费者物价持平 零售销售再次下滑

路透华盛顿7月14日 - 美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年第三次升息的可能性。

但继年初表现疲弱后，经济增长仍可能在第二季加速。周五发布的其它数据显示，6月工业生产增速加快，因矿业和制造业产出增长。

美国劳工部称，6月消费者物价指数持平，因汽油和手机服务成本进一步下降。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹，可能令美联储官员感到纠结，他们之前认为近期物价压力温和只是暂时现象。

“我们预计美联储官员今后在谈及通胀前景时，其措辞将会更趋谨慎，”道明证券首席经济学家Michael Hanson称。

决策者在考虑是否进行第三次升息，以及宣布开始缩减4.2万亿美元债券组合的计划时，面临通胀温和和劳动力市场收紧这一相互矛盾的状况。

在截至6月的12个月里，CPI增长了1.6%，为2016年10月以来的最小增幅，5月增幅为1.9%。CPI的按年增幅自2月达到2.7%之后一直在稳步回落。

经济学家原本预计上月CPI环比增长0.1%，同比攀升1.7%。

美联储的通胀目标是2%，其密切关注的一个指标当前为1.4%。

数据发布后，美元兑一篮子货币续跌，美债价格上涨。根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化的12月升息25个基点的机率为47%，低于数据发布前的55%。

美联储主席叶伦周三在国会做证词陈述时表示，近期通胀回落部分是因为一些商品和服务的价格不正常地下降，这些因素最终将在计算时被排除在外。

**物价表现普遍疲弱**

6月，汽油价格下降2.8%，为连续第二个月下降；食品价格在连续五个月上涨后持平；手机服务成本下降0.8%，延续了下跌走势，因服务商之间的竞争激烈。

机票、服装、民用家具、新机动车、二手轿车和卡车价格也下跌。租房成本上升，主要居所业主等价租金升0.3%，5月升0.2%。

商务部发布的另外一份报告显示，上月零售销售下滑0.2%，受加油站、服装店和超市销售下降拖累。美国人还减少了在餐馆、酒吧以及兴趣爱好商店的消费。

5月的零售销售上修至下降0.1%，之前报告的为下降0.3%。6月零售销售同比增长2.8%。

扣除汽车、汽油、建筑材料、食品服务的核心零售销售上月下滑0.1%，5月为持平。核心零售销售数据与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分关联性最大。

尽管零售销售连续两个月下滑，但第二季的消费者支出仍可能获得上升动能，此前消费者支出对1.4%的第一季经济增长年率起到了抑制作用。

工业领域可能会给第二季经济增长带来提振。在周五发布的第三份报告中，美联储称，上月工业生产增长0.4%，5月时增长了0.1%。

上月制造业产出反弹，升0.2%，5月为下降0.4%。矿业产出增长1.6%，5月急升1.9%。

第二季工业生产增长4.7%，受矿业和公用事业强劲增长驱动。亚特兰大联储预计第二季GDP增长2.6%。(完)