表格：美国10月消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透12月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿美元。
消费者信贷和前月比较(单位为千美元)：
10月 9月 (前值)
消费者信贷 13,225 15,440 15,924
循环信贷 922 1,410 1,441
非循环信贷 12,303 14,029 14,483 消费者信贷和上年同期的变动百分比：
10月 9月 (前值)
消费者信贷 4.86 5.7 5.9
循环信贷 1.26 1.92 2.0
非循环信贷 6.19 7.1 7.3
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。