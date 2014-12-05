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货币新闻 | 2014年 12月 6日 星期六 04:08 BJT

表格：美国10月消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿

路透12月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿美元。

消费者信贷和前月比较(单位为千美元)：

10月 9月 (前值)

消费者信贷　　 13,225 15,440 15,924

循环信贷 　　 　 922 1,410 1,441

非循环信贷 　　　　 12,303 14,029 14,483 消费者信贷和上年同期的变动百分比：

10月 9月 (前值)

消费者信贷 　 　 4.86 5.7 5.9

循环信贷 　　　　 1.26 1.92 2.0

非循环信贷 　　　　 6.19 7.1 7.3

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