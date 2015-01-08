表格：美国11月消费者信贷增加140.8亿美元，10月修正后为增加159.7亿

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透1月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，11月美国消费者信贷增加140.8亿美元，10月修正后为增加159.7亿美元，前值为增加132.3亿。
消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：
11月 10月 (前值)
消费者信贷 14,081 15,969 13,225
循环信贷 -946 1,478 922
非循环信贷 15,027 14,491 12,303 消费者信贷和上年同期的变动百分比：
11月 10月 (前值)
消费者信贷 5.15 5.86 4.86
循环信贷 -1.29 2.01 1.26
非循环信贷 7.51 7.29 6.19
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。