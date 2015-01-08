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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 04:04 BJT

表格：美国11月消费者信贷增加140.8亿美元，10月修正后为增加159.7亿

路透1月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，11月美国消费者信贷增加140.8亿美元，10月修正后为增加159.7亿美元，前值为增加132.3亿。

消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：

11月 10月 (前值)

消费者信贷　　 14,081 15,969 13,225

循环信贷 　　 　-946 1,478 922

非循环信贷 　　　　 15,027 14,491 12,303 消费者信贷和上年同期的变动百分比：

11月 10月 (前值)

消费者信贷 　 　 5.15 5.86 4.86

循环信贷 　　　　 -1.29 2.01 1.26

非循环信贷 　　　　 7.51 7.29 6.19

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