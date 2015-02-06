表格：美国12月消费者信贷增加147.5亿美元，11月修正后为增加134.7亿

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，12月美国消费者信贷增加147.5亿美元，预估为增加150亿美元。11月修正后为增加134.7亿美元，前值为增加140.8亿。
消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：
12月 11月 (前值)
消费者信贷 14,754 13,472 14,081
循环信贷 5,772 -945 -946
非循环信贷 8,982 14,417 15,027 消费者信贷和上年同期的变动百分比：
12月 11月 (前值)
消费者信贷 5.37 4.92 5.15
循环信贷 7.85 -1.28 -1.29
非循环信贷 4.46 7.21 7.51
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路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
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