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货币新闻 | 2015年 2月 7日 星期六 04:06 BJT

表格：美国12月消费者信贷增加147.5亿美元，11月修正后为增加134.7亿

路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，12月美国消费者信贷增加147.5亿美元，预估为增加150亿美元。11月修正后为增加134.7亿美元，前值为增加140.8亿。

消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：

12月 11月 (前值)

消费者信贷　　 14,754 13,472 14,081

循环信贷 　　 5,772 -945 -946

非循环信贷 　　　　 8,982 14,417 15,027 消费者信贷和上年同期的变动百分比：

12月 11月 (前值)

消费者信贷 　 　 5.37 4.92 5.15

循环信贷 　　　　 7.85 -1.28 -1.29

非循环信贷 　　　　 4.46 7.21 7.51

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