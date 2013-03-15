美国经济：3月8日当周领先指标小升，但增长年率回落－ECRI

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透纽约3月15日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅攀升，但其增长年率回落。
ECRI表示，美国3月8日止当周领先指标(WLI)升至129.9，之前一周经修正后为129.5，原先公布为129.3。
该指标的增长年率小跌至6.3%，为八周低位，之前一周为6.4%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。