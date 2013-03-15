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债券 | 2013年 3月 15日 星期五 22:35 BJT

美国经济：3月8日当周领先指标小升，但增长年率回落－ECRI

路透纽约3月15日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅攀升，但其增长年率回落。

ECRI表示，美国3月8日止当周领先指标(WLI)升至129.9，之前一周经修正后为129.5，原先公布为129.3。

该指标的增长年率小跌至6.3%，为八周低位，之前一周为6.4%。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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