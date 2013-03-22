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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 22:35 BJT

美国经济：3月15日当周领先指标基本持平，增长年率小升-ECRI

路透纽约3月22日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周基本持平，其增长年率小幅小上升。

ECRI表示，美国3月15日止当周领先指标(WLI)基本持平在129.8，之前一周最初公布为129.9。

该指标的增长年率上升至6.4%，之前一周为6.3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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