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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 22:34 BJT

美国经济：4月19日当周领先指标升至两年高位，增长年率也上升-ECRI

路透纽约4月26日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周升至2011年4月以来最高，其增长年率也攀升。

ECRI表示，美国4月19日止当周领先指标(WLI)上升至130.6，之前一周经修正后为130.5，原先公布为130.6。

该指标的增长年率攀升至6.8%，之前一周为6.6%。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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