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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 22:33 BJT

美国经济：5月3日当周领先指标和增长年率同步上扬-ECRI

路透纽约5月10日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅攀升，其增长年率也改善。

ECRI表示，美国5月3日止当周领先指标(WLI)升至131.0，之前一周为130.6。

该指标的增长年率升至7.3%，之前一周为7.1%。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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