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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 22:36 BJT

美国经济：5月10日当周领先指标和增长年率均下跌-ECRI

路透纽约5月17日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下跌，其增长年率也回落。

ECRI表示，美国5月10日止当周领先指标(WLI)下跌至130.2，之前一周为131.0。

该指标的增长年率下降至7.0%，之前一周为7.4%。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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