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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 22:42 BJT

美国经济：5月24日当周领先指标小升，其增长年率下滑-ECRI

路透纽约5月31日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周小升，而其增长年率下滑。

ECRI表示，美国5月24日止当周领先指标(WLI)升至130.7，之前一周为130.5，原先公布为130.6。

该指标的增长年率下降至6.6%，之前一周为6.8%。(完)

(编译 利棣儿；审校 于春红)
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