版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 22:35 BJT

美国经济：5月31日当周领先指标上升，其增长年率下滑-ECRI

路透纽约6月7日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周升至5月初来最高水平，而其增长年率小幅下跌。

ECRI表示，美国5月31日止当周领先指标(WLI)升至130.9，之前一周为130.7。

该指标的增长年率下降至6.3%，之前一周为6.5%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐