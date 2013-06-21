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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 22:47 BJT

美国经济：6月14日当周领先指标下滑，增长年率跌至1月来最低-ECRI

路透纽约6月21日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑，其增长年率降至1月初来最低。

ECRI表示，美国6月14日止当周领先指标(WLI)降至130.3，为逾一个月来最低，之前一周经修正后为131.2，原先公布为131.3。

该指标的增长年率下滑至6.2%，为1月初来最低水平，之前一周为6.5%。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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