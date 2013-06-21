美国经济：6月14日当周领先指标下滑，增长年率跌至1月来最低-ECRI

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透纽约6月21日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑，其增长年率降至1月初来最低。
ECRI表示，美国6月14日止当周领先指标(WLI)降至130.3，为逾一个月来最低，之前一周经修正后为131.2，原先公布为131.3。
该指标的增长年率下滑至6.2%，为1月初来最低水平，之前一周为6.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。