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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 22:37 BJT

美国经济：6月21日当周领先指标上升，增长年率降至年内最低-ECRI

路透纽约6月28日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升，但增长年率降至年初以来最低。

ECRI表示，美国6月21日止当周领先指标(WLI)升至130.60，之前一周为130.3。

该指标的增长年率降至5.8%，为1月初以来最低，之前一周经修正后为6.1%，初值为6.2%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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