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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:34 BJT

美国经济：6月28日当周领先指标下滑，增长年率降至1月来最低-ECRI

路透纽约7月5日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑，其增长年率降至年初以来最低。

ECRI表示，美国6月28日止当周领先指标(WLI)下降至130.4，之前一周为130.6。

该指标的增长年率降至5.3%，为1月初以来最低，之前一周为5.8%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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