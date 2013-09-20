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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 22:37 BJT

美国经济：9月13日当周领先指标在逾三年高位持稳，其增长年率上升--ECRI

路透纽约9月20日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周在逾三年高位持稳，其增长年率触及四周高位。

ECRI表示，美国9月13日止当周领先指标(WLI)上升至132.4，追平上周经修正后的132.4，原先公布为132.3。

该指标的增长年率上升4.5%，为8月16日来最高，之前一周从4.1%上修至4.3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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