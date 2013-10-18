版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 22:41 BJT

美国经济：10月11日当周领先指标小升，但增长年率降至一年最低--ECRI

路透纽约10月18日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周小涨，但增长年率下跌至一年最低。

ECRI表示，美国10月11日止当周领先指标(WLI)升至130.4，之前一周由原先公布的130.4下修至130.3。

该指标的增长年率下跌至去年9月来最低的2.8%，低于此前一周的3.6%，后者原先公布为3.8%。(完)

(编译 李军；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐