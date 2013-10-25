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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 22:36 BJT

美国经济：10月18日当周领先指标上升，但增长年率降至逾一年最低--ECRI

路透纽约10月25日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升至三周高位，但增长年率下滑至逾一年最低。

ECRI表示，美国10月18日止当周领先指标(WLI)升至131.1，之前一周由原先公布的130.4下修至130.3。

该指标的增长年率下跌至去年8月来最低的2.0%，低于此前一周的2.7%，后者原先公布为2.8%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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