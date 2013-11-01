版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 22:33 BJT

美国经济：10月25日当周领先指标攀升，但增长年率降至逾一年最低--ECRI

路透纽约11月1日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升至四周高位，但增长年率下滑至逾一年最低。

ECRI表示，美国10月25日止当周领先指标(WLI)升至131.5，高于之前一周的131.1。

该指标的增长年率下跌至去年8月来最低的1.7%，低于此前一周的2.0%。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐