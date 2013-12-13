美国经济：12月6日当周领先指标和增长年率双双回落--ECRI

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透纽约12月13日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周回落，其增长年率也走低。
ECRI表示，美国12月6日止当周领先指标(WLI)回落至131.4，之前一周为132.7，原先公布为132.8。
该指标的增长年率降至2.8%，之前一周为2.9%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。