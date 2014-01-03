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市场报道 | 2014年 1月 3日 星期五 23:34 BJT

美国经济：12月27日当周领先指标升至2010年4月来最高，增长年率持平--ECRI

路透纽约1月3日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至2010年4月来最高，而其增长年率与之前一周持平。

ECRI表示，美国12月27日止当周领先指标(WLI)上升至132.9，之前一周为131.9。

该指标的增长年率为1.8%，与之前一周持平，之前一周原先公布为1.9%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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