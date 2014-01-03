美国经济：12月27日当周领先指标升至2010年4月来最高，增长年率持平--ECRI

路透纽约1月3日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至2010年4月来最高，而其增长年率与之前一周持平。

该指标的增长年率为1.8%，与之前一周持平，之前一周原先公布为1.9%。(完)