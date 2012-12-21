美国经济:12月14日当周领先指标小跌,其增长年率上升--ECRI

路透12月21日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅下跌,其增长年率上升. ECRI表示,美国12月14日止当周领先指标(WLI)下跌至127.2,之前一周为127.4,原先公布为127.7. 该指标的增长年率升至4.6%,之前一周为3.9%.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)