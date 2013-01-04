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债券 | 2013年 1月 4日 星期五 23:36 BJT

美国经济: 12月28日当周领先指标下跌,其增长年率也下滑--ECRI

路透纽约1月4日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周下跌,其增长年率也下跌. ECRI表示,美国12月28日止当周领先指标(WLI)下跌至126.4,之前一周为127.6,原先公布为128.3. 该指标的增长年率下跌至4.9%,之前一周由原先公布的5.4%下修至5.1%.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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