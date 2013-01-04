美国经济: 12月28日当周领先指标下跌,其增长年率也下滑--ECRI

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透纽约1月4日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周下跌,其增长年率也下跌. ECRI表示,美国12月28日止当周领先指标(WLI)下跌至126.4,之前一周为127.6,原先公布为128.3. 该指标的增长年率下跌至4.9%,之前一周由原先公布的5.4%下修至5.1%.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透上海4月6日 - 中国股市沪综指周三收升1.48%。沪深证交所融资融券余额当日增加 52.9亿元人民币；两市两融余额为9,275.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31 3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.3 3,222.51 3/30 5,436.5 3,863.1 9,299.6 -15.