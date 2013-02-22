美国经济: 2月15日当周领先指标回落,增长年率也放缓-ECRI

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
路透2月22日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅下跌,其增长年率也放缓.
ECRI表示,美国2月15日止当周领先指标(WLI)降至129.1,之前一周为129.7,原先公布为129.6.
该指标的增长年率放慢至7.6%,之前一周由8.3%上修至8.4%.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。