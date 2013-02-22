版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 23:34 BJT

美国经济: 2月15日当周领先指标回落,增长年率也放缓-ECRI

路透2月22日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅下跌,其增长年率也放缓.

ECRI表示,美国2月15日止当周领先指标(WLI)降至129.1,之前一周为129.7,原先公布为129.6.

该指标的增长年率放慢至7.6%,之前一周由8.3%上修至8.4%.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐