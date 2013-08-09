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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 22:35 BJT

美国经济：8月2日当周领先指标升至逾三年最高，增长年率也上升-ECRI

路透纽约8月9日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至逾三年最高，其增长年率也上升至逾一个月最高。

ECRI表示，美国8月2日止当周领先指标(WLI)上升至131.8，为2010年5月来最高，之前一周为131.7，原先公布为131.8。

该指标的增长年率上升至5.3%，此为6月底来最高，之前一周为4.9%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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