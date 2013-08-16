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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 22:34 BJT

美国经济：8月9日当周领先指标下滑至三周低位，增长年率也下跌-ECRI

路透纽约8月16日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑至三周低位，其增长年率也下跌。

ECRI表示，美国8月9日止当周领先指标(WLI)下跌至131.2，之前一周经修正后为131.5，原先公布为131.8。

该指标的增长年率下滑至4.7%，上周增长年率经修正后为4.9%，原先公布为5.3%。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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