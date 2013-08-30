美国经济：8月23日当周领先指标上升，但增长年率下降-ECRI

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透纽约8月30日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升，但其增长年率下滑。
ECRI表示，美国8月23日止当周领先指标(WLI)上升至131.3，为三周来最高水平，之前一周经修正后为131.0，原先公布为131.1。
该指标的增长年率下滑4.2%，为7月19日该周来最低，之前一周为4.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。