版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 30日 星期五 22:37 BJT

美国经济：8月23日当周领先指标上升，但增长年率下降-ECRI

路透纽约8月30日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升，但其增长年率下滑。

ECRI表示，美国8月23日止当周领先指标(WLI)上升至131.3，为三周来最高水平，之前一周经修正后为131.0，原先公布为131.1。

该指标的增长年率下滑4.2%，为7月19日该周来最低，之前一周为4.5%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐