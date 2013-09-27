美国经济：9月20日当周领先指标升至三年半高位，其增长年率上升--ECRI

路透基点：瑞安房地产重返市场筹集1.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。
路透纽约9月27日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至三年半高位，其增长年率也上升。
ECRI表示，美国9月20日止当周领先指标(WLI)上升至132.9，为2010年4月来最高，上周经修正后的132.3，原先公布为132.4。
该指标的增长年率上升4.9%，之前一周为4.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国天喔食品 (集团)正在准备首次亮相银团贷款市场，筹资6亿元人民币(8,700万美元) 三年期境内贷款。 恒生银行和渣打银行为牵头行和簿记行，贷款利率为中国人民银行利 率加码100%。 牵头行承贷1亿人民币或以上，获得管理费70个基点。主办行承贷5,0 00-9,900万人民币，获得费用45个基点。回应截止日期为4月21日。 筹资用于资本支出、再融资和运营资本。 借款方为香港上市的母公司天喔国际控股有限公司，子公司武汉市南 浦食品有限责任公司提供担保。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。