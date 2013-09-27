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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 22:39 BJT

美国经济：9月20日当周领先指标升至三年半高位，其增长年率上升--ECRI

路透纽约9月27日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至三年半高位，其增长年率也上升。

ECRI表示，美国9月20日止当周领先指标(WLI)上升至132.9，为2010年4月来最高，上周经修正后的132.3，原先公布为132.4。

该指标的增长年率上升4.9%，之前一周为4.5%。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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